TORRE DEL GRIFO: lavoro mattutino con Greco e Moro

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, il secondo allenamento settimanale in vista della gara con il Potenza in calendario domenica alle 17.30 in Basilicata: dopo una sessione di attivazione, forza e rapidità in palestra, i rossazzurri si sono dedicati in campo ad approfondimenti tattici situazionali, incentrati sulla costruzione di gioco, sui cambi di direzione e sui movimenti della linea difensiva. In chiusura, torneo a tre squadre. In gruppo anche Freddi Greco e Luca Moro, al rientro dopo gli impegni con la Nazionale Under 20.

