SERIE C: Curiale fa vincere la Vibonese, Taranto al tappeto

Si è giocato il recupero della 27/a giornata del girone C di Serie C Vibonese-Taranto. Il match è ripreso dal 51′, quando la partita fu interrotta (un paio di settimane fa) a causa della forte nebbia che non ne consentiva la prosecuzione. Vittoria calabrese ottenuta grazie al gol realizzato dall’ex attaccante rossazzurro Davis Curiale al minuto 70. Risultato che fa morale in vista del prossimo impegno col Catania e permette alla società del Presidente Caffo di portarsi a -4 dal penultimo posto in classifica occupato dalla Fidelis Andria.

