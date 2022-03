VIBONESE-CATANIA: info biglietti Settore Ospiti

Il Calcio Catania rende noto che i biglietti validi per l’accesso al Settore Ospiti dello stadio “Luigi Razza” in occasione della gara Vibonese-Catania, in programma domenica 13 marzo alle ore 14.30 e valevole per la trentunesima giornata del campionato Serie C 2021/22 – Girone C, saranno disponibili fino alle ore 19.00 di sabato 12 marzo, ai sensi della normativa vigente. I tagliandi del Settore Ospiti sono in vendita al prezzo unico di € 10 + € 2 per i diritti di prevendita.

CANALI DI DISTRIBUZIONE

online

(https://www.go2.it/evento/vibonese_vs_catania/5448)

e nel punto vendita Box Office Catania – Via Giacomo Leopardi, 95.

