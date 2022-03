STATISTICHE: girone di ritorno, Catania davanti a Palermo e Foggia per numero di punti

Spesso la stagione del Catania è stata caratterizzata da alti e bassi. Confrontando il rendimento dei rossazzurri con quello delle altre compagini del gruppo C di Serie C nel girone di ritorno, notiamo però che la squadra di mister Baldini ha conquistato lo stesso punteggio di una buonissima squadra come il Monopoli, conquistando sul campo un punto in più rispetto a Palermo e Foggia, formazioni costruite per ambire ad un campionato d’alta classifica.

Appena tre i punti di distanza rispetto all’Avellino nella seconda parte del torneo, a -6 dal Bari. Sorprendente il percorso del Monterosi, al quinto posto per numero di punti nel girone di ritorno, ma anche del Latina, sottolineando però che nelle ultime gare i nerazzurri laziali hanno accusato un calo. Messina a -1 dal Palermo. Vibonese, Paganese e Taranto le squadre che hanno raccolto meno punti. Nessuno, invece, ha fatto meglio del Catanzaro (29).

CLASSIFICA GIRONE DI RITORNO

1.Catanzaro 29

2.Bari 27

3.Virtus Francavilla 25

4.Avellino 24

5.Monterosi Tuscia 23

6.Latina 22

7.Catania 21

8.Monopoli 21

9.Palermo 20

10.Foggia 20

11.Campobasso 19

12.Messina 19

13.Juve Stabia 17

14.Picerno 17

15.Potenza 17

16.Fidelis Andria 13

17.Turris 12

18.Taranto 9

19.Paganese 7

20.Vibonese 5

