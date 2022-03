DALLA CITTA’: per adesso Pogliese resta Sindaco

Per il momento non arrivano le dimissioni di Salvo Pogliese, sospeso ma che rimarrà ancora Sindaco di Catania. Si attende il nove giugno, quando a Palermo avrà inizio il processo d’appello sulle presunte spese pazze all’Ars. Pogliese, in primo grado, è stato condannato a quattro anni e sei mesi di reclusione. Avesse presentato le dimissioni nella giornata di oggi, così come pronosticato dagli organi di stampa, Catania non avrebbe comunque agganciato il treno del ritorno alle urne entro la finestra di Primavera, come si legge su livesicilia.it. Il timone dell’Amministrazione resta ancora per qualche mese nella mani di Roberto Bonaccorsi.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***