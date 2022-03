TORRE DEL GRIFO: allenamenti fino a sabato, poi due giorni di riposo

Seconda giornata di lavoro per il Catania dopo la vittoriosa trasferta di Avellino. Ieri pomeriggio, conclusa una sessione di prevenzione in palestra, mister Baldini ha disposto e diretto lo svolgimento di programmi differenziati per due gruppi di lavoro. Per i calciatori che hanno sommato il maggior numero di minuti di gioco ad Avellino, seduta defaticante; per tutti gli altri rossazzurri disponibili, dopo l’attivazione, esercitazione tecnica e partitella su metà campo con alcuni elementi della Primavera.

Stamattina, invece oggi, completata una fase di prevenzione in palestra, la squadra ha svolto in campo una sessione di lavoro atletico, seguita da esercitazioni tattiche. In chiusura, partitella. Sabato allenamento alle ore 10.00, poi i rossazzurri usufruiranno di due giornate di riposo. Martedì, alle 15.00, prima seduta in vista della gara con il Potenza in calendario domenica 3 aprile alle 17.30.

