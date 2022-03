SERIE C: Catania spettatore, le partite della 34/a giornata in programma

Domenica 27 marzo, squadre del girone C di Serie C impegnate per la 34/a giornata. Non tutte, perchè Turris-Virtus Francavilla è stata rinviata a seguito dei casi di Covid che hanno colpito i corallini. Stesso discorso per Catania-Taranto, con numerosi componenti del gruppo squadra rossoblu alle prese con il virus.

Il Messina prova ad allontanarsi dalla zona calda della classifica ospitando il Latina. Foggia che cerca di dare continuità ai propri convincenti risultati, ultimo dei quali il 5-1 inflitto al Catania, sfidando in casa il Campobasso. Il Bari attende soltanto l’aritmetica per festeggiare la tanto attesa promozione in B, se la vedrà al “San Nicola” con la Fidelis Andria nel derby, mentre il Catanzaro deve blindare il secondo posto ma affronterà una trasferta insidiosa a Castellammare di Stabia. Esame Paganese per il Palermo, di scena in Campania mentre l’Avellino punta a risollevarsi in quel di Picerno per dare la caccia al secondo posto, guardandosi però anche alle spalle. Monopoli sulla carta favorito per la conquista dei tre punti tra le mura amiche contro il pericolante Potenza. Vibonese con più di un piede in Serie D che rende visita al Monterosi.

27.03. 14:30 ACR Messina – Latina

27.03. 14:30 Foggia – Campobasso

27.03. 14:30 Juve Stabia – Catanzaro

27.03. 14:30 Monopoli – Potenza

27.03. 14:30 Monterosi Tuscia – Vibonese

27.03. 14:30 Paganese – Palermo

27.03. 14:30 Picerno – Avellino

27.03. 17:30 Bari – Fidelis Andria

