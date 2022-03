TORRE DEL GRIFO: ripresi gli allenamenti in vista di Vibo Valentia

Il Catania ha sostenuto nel pomeriggio, a Torre del Grifo, il primo allenamento in vista della sfida alla Vibonese, in calendario domenica alle 14.30 allo stadio “Luigi Razza”: dopo una prima fase in palestra, il gruppo ha svolto in campo l’attivazione e un’esercitazione tattica basata sul gioco di posizione. Successivamente, i calciatori in campo sabato scorso contro il Monterosi si sono dedicati al lavoro intermittente; per tutti gli altri atleti a disposizione, partitella con la Primavera. La preparazione proseguirà domani e giovedì con due sedute mattutine. Venerdì, rossazzurri in campo alle 15.00. Sabato, alle 11.00, la rifinitura.

