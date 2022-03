UFFICIALE: Mancini, Tribunale riceve manifestazione d’interesse cauzionata. E adesso?

Pubblicato il bando per il terzo tentativo di vendita del ramo sportivo aziendale del Calcio Catania, la data entro cui formulare offerte irrevocabili di acquisto è il 15 marzo con le proposte che potranno essere presentate fino alle ore 14:00. Qualora dovessero essere presenti più proposte, sarà indetta una gara tra gli offerenti che si svolgerà secondo le regole che verranno comunicate agli interessati, a mezzo pec, dalla Curatela. In questo contesto si registra la conferma della manifestazione d’interesse dell’imprenditore romano Benedetto Mancini, il quale ha fatto pervenire il bonifico da 125mila euro.

Lo stesso Tribunale ha precisato di avere ricevuto la “manifestazione d’interesse cauzionata trasmessa in data 5/3/2022 ed integrata in data 6/3/2022, con la quale la società F.C. Catania 1946 s.r.l. ha dichiarato la disponibilità a formulare un’offerta irrevocabile di acquisto al prezzo di € 500.000,00 (pari al prezzo base dell’ultima gara andata deserta) e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti fissati nel precedente avviso di vendita”. A questo punto il sig. Mancini, per dare seguito a tale manifestazione formalmente concretizzata, dovrà versare interamente il capitale sociale di 500 mila euro (attualmente pari a sole 10mila euro) nella F.C. Catania 1946 per partecipare alla nuova procedura di vendita. Vedremo se anche altri soggetti si faranno avanti nei prossimi giorni.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***