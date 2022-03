TORRE DEL GRIFO: terzo allenamento settimanale per il Catania

Il Catania ha svolto in mattinata, a Torre del Grifo, il terzo allenamento settimanale in vista del match esterno con la Vibonese: dopo una sessione di prevenzione in palestra, rossazzurri in campo per un’esercitazione basata sulla rapidità, seguita da approfondimenti tattici relativi alla costruzione situazionale e alla “seconda palla”. In chiusura, partitella. Ad oggi non si registrano defezioni, a parte l’unico dubbio legato all’utilizzo – o meno – di Luca Moro al centro dell’attacco. Vedremo se la punta patavina recupererà. Al momento si va verso la conferma dal 1′ di Leon Sipos.

