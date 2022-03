MORETTI: “Se il Catania è andato avanti, anche a Caserta ci si poteva passare sopra…”

L’ex difensore dell’Avellino Vincenzo Moretti critico, ai microfoni di ‘Zona Verde’ su Sport Channel, con riferimento alla decisione d’iscrivere il Catania rispetto alla mancata iscrizione della Casertana al campionato di Serie C: “Anche noi ad Avellino abbiamo vissuto momenti difficili, andando avanti con la passione per questo sport. Al Catania hanno permesso di iscriverlo e di andare avanti in campionato mentre, in un’altra piazza importante come Caserta, c’era a monte un problema legato alla fideiussione. Ma io credo che ci si poteva passare sopra anche lì una volta messa a posto la situazione economica. L’Avellino stesso perse la B solo per una mancata fideiussione, si usano due pesi e due misure”.

