VERSO AVELLINO-CATANIA: gli ex Carriero e Ciancio sulla strada dei rossazzurri

Archiviata la disfatta di Foggia, per il Catania è tempo di pensare alla sfida del “Partenio”, in programma mercoledì pomeriggio alle 14:30 contro l’Avellino.

Tra coloro da annoverare nel computo degli ex attuali delle due squadre troviamo Riccardo Maniero. Il centravanti campano arrivò in Sicilia nel Gennaio 2015 dal Pescara e, nonostante abbia dimostrato un buon feeling con la porta avversaria in Serie B (realizzando 6 reti e 3 assist in 20 presenze), non riuscì ad entrare in piena sintonia con l’ambiente. Le vicissitudini extracalcistiche, caratterizzate dalla vicenda dei ‘Treni del Gol’, fecero retrocedere d’ufficio l’Elefante in terza serie, spingendo così il sodalizio di Via Magenta a cedere il classe ‘87 al Bari nell’estate successiva. Mercoledì non ci sarà, causa infortunio.

Anche Simone Ciancio e Giuseppe Carriero possono vantare dei trascorsi (poco felici) alle pendici dell’Etna. Il terzino destro, approdato dal Lecce nel 2018, prese parte soltanto a 17 gare prima di scontrarsi con l’allora A.D. Pietro Lo Monaco ed essere messo fuori lista. Il centrocampista lombardo, invece, disputò complessivamente 16 partite (condite anche da 1 gol) durante la seconda metà del campionato ‘18/19, non valorizzando il proprio talento.

Tra le fila del Catania, infine, Armando Pantanelli – attuale collaboratore nello staff tecnico di mister Baldini – fu ceduto dai rossazzurri proprio ai biancoverdi nel campionato ’07/08, difendendo per 23 volte i pali della porta irpina.

