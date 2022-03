VERSO FOGGIA-CATANIA: alla scoperta dei rossoneri

Tra i match più interessanti del prossimo turno di Serie C spicca la sfida tra Foggia e Catania. La gara dello “Zaccheria” metterà una contro l’altra due delle più importanti realtà sportive del meridione che purtroppo, per varie vicissitudini, sono finite ai margini del calcio nazionale approdando in terza serie.

Nel corso della propria secolare storia il club rossonero (fondato nel 1920) ha disputato 13 campionati di A, raggiungendo per la prima volta la Prima Divisione nel lontano ‘23/24. Dopo tre stagioni consecutive in massima serie, tra il ‘64 ed il ‘67, fu nei primi anni ‘90 che i satanelli riuscirono a ritagliarsi uno spazio importante all’interno del panorama nazionale quando, sotto la guida di Zdenek Zeman, la compagine pugliese incantò l’intera penisola proponendo un calcio spettacolare ed iperoffensivo. Da segnalare però anche i due fallimenti avvenuti nel 2012 e nel 2019 che costarono la ripartenza dai dilettanti. Nel palmares dei satanelli, oltre a vari trionfi in cadetteria ed in terza serie, non possono essere dimenticate le due vittorie nella Coppa Italia di Serie C (‘06/07 e ‘15/16) ed il trionfo nella Supercoppa di Lega Pro ‘16/17.

Per l’annata calcistica corrente il sodalizio pugliese ha deciso di ripescare nel proprio passato affidando la guida tecnica proprio a mister Zeman ed al suo leggendario 4-3-3. Nonostante un percorso altalenante, la filosofia calcistica del boemo è stata completamente assimilata dalla squadra rossonera che, in questo momento, vanta il secondo miglior attacco del torneo. Pertanto non appare una fortuita coincidenza la straordinaria prolificità dell’intero tridente offensivo composto da: Merola (5 reti e 3 assist), Curcio (9 gol e 10 assist) ed Alexis Ferrante, capocannoniere con 14 marcature in 29 gare. Da segnalare inoltre la grande pericolosità nei tiri dalla distanza evidenziata dal mediano Petermann, autore sin qui di 4 centri ed altrettanti assist. Il sodalizio foggiano può contare anche sulla presenza di elementi di spessore come Rocca, l’ex rossazzurro Di Grazia, Markic ed il portiere Alastra. Validi rinforzi per i reparti di difesa, centrocampo e attacco a gennaio: Buschiazzo, Nicolao, Rizzo, Di Paolantonio e Turchetta.

