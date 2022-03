VERSO FOGGIA-CATANIA: all’andata non bastò il gol di Russini, beffa al fotofinish

14 novembre, il Catania sfida il Foggia nella gara d’andata disputata al “Massimino” interrompendo la striscia di risultati utili consecutivi. I rossazzurri perdono la terza gara casalinga della stagione contro un Foggia cinico che ribalta completamente la gara. Per l’Elefante pesano invece come macigni i clamorosi errori sottoporta di Sipos e l’ingenuità in pieno recupero di Ercolani che determina il calcio di rigore trasformato da Ferrante.

In un primo tempo abbastanza spumeggiante e divertente è il Catania a sbloccare il punteggio al minuto 15: sugli sviluppi di un calcio d’angolo Calapai crossa in mezzo trovando sul secondo palo Simone Russini che con grande freddezza stoppa la sfera e buca Alastra sul primo palo. Al 24′ prima vera occasione ospite con il colpo di testa di Maselli che però termina lontano dai pali rossazzurri. Al minuto 35 si rivede in avanti il Foggia con la gran botta dal limite dell’ex Alessio Curcio ottimamente respinta in corner dal numero uno etneo. Cinque minuti più tardi satanelli vicinissimi al pari con il colpo di testa di Tuzzo ma la palla sibila a fil di palo. Sul capovolgimento di fronte Ceccarelli trova Rosaia al limite dell’area ma la conclusione non impeccabile del numero 8 vanifica una buona opportunità.

Ad inizio ripresa (46’) Tuzzo da pochi passi non trova la volée giusta per battere Sala. Ospiti che premono sull’acceleratore non riuscendo però a trovare la stoccata vincente. L’Elefante risponde al minuto 55: occasionissima di Sipos che, ben servito da Izco, a tu per tu con il portiere avversario calcia incredibilmente a lato. Al minuto 66’ gli sforzi dei satanelli si concretizzano con la rete del pareggio: il missile di Petermann su punizione viene respinto da Sala ma sulla ribattuta è il neo entrato Gallo a ribadire in rete la sfera. Al minuto 81 il Catania sfiora il 2-1 ma è decisivo l’intervento del portiere foggiano sulla conclusione di Rosaia.

Nel finale (86’) doppia chance per entrambe le squadre prima con Sipos che, tutto solo a centro area, liscia lo splendido cross di Albertini poi, sul capovolgimento di fronte, è Ropolo ad immolarsi sulla conclusione a botta sicura di Rizzo Pinna. In pieno recupero arriva la beffa: leggerezza di Ercolani che si lascia scappare Ferrante prima di abbatterlo in piena area di rigore. Dagli undici metri Sala intuisce la direzione del tiro ma, in qualche modo, lo stesso ex Ternana insacca portando in vantaggio i suoi (93’). Al termine dell’incontro grande amarezza per gli uomini di mister Baldini che pagano a caro prezzo alcuni errori individuali ricevendo però i convinti applausi dei sostenitori rossazzurri.

VIDEO – GLI HIGHLIGHTS DELL’INCONTRO

TABELLINO PARTITA

MARCATORI: 16′ Russini, 67′ Gallo, 90′ Ferrante rig.

CATANIA (4-3-3): Sala; Calapai, Ercolani, Monteagudo, Ropolo; Izco (64′ Provenzano), Maldonado (79′ Cataldi), Rosaia; Ceccarelli (79′ Albertini), Sipos (90′ Russo), Russini (64′ Biondi).

A disp. di Baldini: Borriello, Stancampiano, Panarello, Pino, Bianco, Tropea.

FOGGIA (4-3-3): Alastra; Garattoni, Di Pasquale, Sciacca, Martino; Garofalo (76′ Ballarini), Maselli (45′ Gallo), Petermann; Tuzzo (76′ Rizzo Pinna), Merkaj (45′ Ferrante), Curcio.

A disp. di Zeman: Volpe, Girasole, Di Jenno.

ARBITRO: Filippo Giaccaglia (Jesi)

Assistenti: Antonio Piedipalumbo (Torre Annunziata) e Giuseppe Luca Lisi (Firenze)

Quarto ufficiale: Mattia Ubaldi (Roma 1)

AMMONITI: Petermann, Garofalo, Maldonado, Ceccarelli, Curcio, Garattoni

