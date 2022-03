SERIE C – Zichella: “Catania, auguro che si trovi il modo di completare il campionato”

L’ex allenatore delle giovanili del Torino Giovanni Zichella è intervenuto ai microfoni di TuttoC.com a proposito della vicenda Catania: “Non posso far altro che commentare solo quello che leggo su questa storica società, mentre in questo caso vorrei fare un augurio alla società Catania e tutta la città Catania: che trovino il modo, anche con esercizio provvisorio, di far giocare le partite che mancano fino alla fine del campionato”. Il rischio, lo ricordiamo, è l’esclusione della squadra di Baldini dal campionato stravolgendo la classifica del girone C, visto che comporterebbe la cancellazione dei punti conseguiti dalle avversarie nei confronti con il Catania.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***