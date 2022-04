BONACCORSI (Sindaco facente funzione): “Bando, vigileremo. Candidati presentino piano industriale di due o tre anni”

Adesso che il Comune di Catania ha inviato alla FIGC la richiesta per l’iscrizione al campionato di Serie D, si attende la risposta della Federazione. Successivamente si potrà indire il bando per l’assegnazione del titolo sportivo. Roberto Bonaccorsi, Sindaco facente funzione di Catania, rilascia le seguenti dichiarazioni in proposito (fonte La Gazzetta dello Sport): “Mi auguro ci siano più imprenditori interessati. Intanto vogliamo capire con chi staremo trattando. I candidati devono presentare un piano industriale di due o tre anni nel quale indicheranno le somme da investire e dimostrare di averle. Servono valori etici e morali. Il Catania è sparito in modo indecoroso. Vigileremo. Nessuno potrà sbeffeggiarci”.

