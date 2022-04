CATANIA SOCIAL – Russo: “Felicissimo di avere fatto parte di questa squadra”

Ragazzo dal futuro assicurato, l’attaccante catanese classe 2004 Flavio Russo si è tolto la soddisfazione di giocare qualche partita in Prima Squadra quest’anno. Purtroppo la stagione in rossazzurro si è conclusa anticipatamente, cancellando con un colpo di spugna un percorso fatto di sacrifici e sudore. Ma l’esperienza maturata sarà utilissima per il futuro di Russo, che ha pubblicato il proprio pensiero sui social: “È stato un anno pieno di emozioni – le parole su Instagram – sono felicissimo di aver fatto parte di questo Catania, grazie ai miei compagni, al mister Baldini, al mister Orazio Russo e a tutto lo staff per aver contribuito alla mia crescita calcistica e soprattutto umana”. Sabato scorso è stato “un giorno buio per tutti noi ma – ha proseguito – sono certo che Catania tornerà dove merita”.

