CALCIO IN PROVINCIA: Paternò, vittoria sfiorata. Giarre, buon punto in chiave salvezza. Real Aci e Motta, continua il testa a testa

Finestra riservata alle squadre della provincia di Catania militanti nel campionato di Serie D, Eccellenza e Promozione.

Il Giarre esce imbattuto da Rende, cogliendo un punto utile nella corsa salvezza (0-0). Rinviata per Covid Acireale-Licata, mentre il Paternò spinge con generosità ma non riesce ad incamerare i tre punti tra le mura amiche contro il Portici, pareggiando 1-1: Castorina al minuto 85 risponde al vantaggio ospite di Manfrellotti, poi Bontempo spreca il rigore che sarebbe valso il 2-1 paternese. Niente da fare per il Biancavilla imbottito di giovani che non sfigura a Cittanova ma è costretto ad inchinarsi al cospetto dell’avversario, vittorioso per 3-1. Non basta alla squadra di mister Coppa la rete di Joof al 24′ della ripresa. Di Savasta, Bonanno e De Marco le reti dei padroni di casa.

In Eccellenza girone B finisce in parità Acicatena-Real Siracusa con la squadra acese che acciuffa il 2-2 nel recupero. Nicotra, Saraceno e Ramella entrano nel tabellino dei marcatori, fa altrettanto Rosalia al 92′. L’Atletico Catania, schierato con 8 juniores, perde 6-0 a Santa Croce Camerina: gol di Olujic, Mina Pineda, Quintero, Celestre, Baumwollspinner e Leone.

Scendendo ancora di categoria, nel torneo di Promozione girone C continua il testa a testa fra Real Aci e Motta. I primi s’impongono per 4-1 sul campo del Don Bosco: Suffia risponde allo 0-1 di Cavallaro, poi si scatena Marino con una tripletta. Inserra, invece, trascina il Motta alla vittoria contro il Calatabiano con una doppietta (2-0). Tre punti in tasca per il Bronte, che piega per 2-1 le resistenze dell’Atletico Nissa. Di Salanitri la realizzazione decisiva, al 93′, dopo le marcature di Prestianni e Y. Di Marco. San Gregorio ko per 1-3, avversario il Misterbianco. Condorelli illude i padroni di casa, Fischella (doppietta) e Montalto fanno sorridere gli ospiti. Cinque gol caratterizzano la sfida Scordia-Atletico 1994. Prima Missale porta in vantaggio l’Atletico, poi Milazzo pareggia i conti, Ilardi firma l’1-2, Spitaleri cala il tris e ancora Milazzo, nel finale, rende meno pesante la sconfitta per la formazione allenata da Giuffrida. Il Belpasso cala il tris a firma di Siciliano, Rottella e Palazzolo contro il Lavinaio. Turno di riposo per il Viagrande.

In Promozione girone D il Mazzarrone corre solitario verso l’Eccellenza: Maiorano e Napolitano siglano lo 0-2 a Comiso. Con il medesimo risultato vince anche lo Sporting Eubea ai danni del Megara Augusta: a segno Greco e Camuti.

CLASSIFICA SERIE D GIRONE I

Gelbison 65 Cavese 60 Lamezia Terme 58 Acireale 54 S. Agata 46 Paternò 45 Cittanova 45 Pol. Santa Maria Cilento 38 Portici 37 Real Aversa 36 Trapani 35 San Luca 35 Licata 34 Sancataldese 29 Giarre 25 Rende 24 Castrovillari 24 Troina (-6) 16 Biancavilla 14

CLASSIFICA ECCELLENZA GIRONE B

Ragusa 62 Jonica 59 Igea 57

Siracusa 42 Nebros 41 Carlentini 40 Taormina 37 Palazzolo 28 Real Siracusa Belvedere 25 Virtus Ispica (-1) 22 Acicatena 20 Viagrande 19

Santa Croce 18 Atletico Catania (-2) -2

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE C

Real Aci 59 Motta 57 Leonfortese 54 Atletico 1994 48 Atletico Nissa 39 Belpasso 33 Ciclope Bronte 27 Misterbianco 25 Gymnica Scordia 24

Armerina 21 Lavinaio 18 Don Bosco 18 Calatabiano 18 San Gregorio 14

CLASSIFICA PROMOZIONE GIRONE D

Mazzarrone 56 Modica 52 Sporting Eubea 45 Gela 43 Comiso 42 Vittoria 37 Frigintini 31 Priolo Gargallo 30 Canicattini 25 Megara 22 Pro Ragusa 22 Avola 20 RG 16 Scicli 12

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***