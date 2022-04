CALCIO SICILIANO – Raciti (all. Messina): “Esclusione Catania, nessuno può esserne contento. Per me è ancora peggio…”

L’esclusione del Catania dal campionato ha agevolato il Messina, ma il tecnico dei peloritani Ezio Raciti, catanese ed ex rossazzurro, non può essere soddisfatto. Queste le sue parole: “Non è mai una bella pagina di sport quando una squadra viene estromessa dal campionato. Il Catania purtroppo era già sofferente da tempo. Si è cercato in tutti i modi di salvarlo. Da catanese sono dispiaciuto perchè ho trascorso dieci anni in quella società. Non è mai bello, per me è ancora peggio. Alla fine io credo che non lo sia per tutta la tifoseria siciliana perchè la rivalità e lo sfottò danno brio, mettono un pò di pepe. Sono cose che mancheranno. Nessuno può essere contento di quel che è successo al Catania”.

