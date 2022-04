SERIE C – Caffo (Pres. Vibonese): “Vicino ai tifosi e alla città di Catania”

La sua squadra ha qualche speranza in più, adesso, per evitare la retrocessione. Il Presidente della Vibonese Giuseppe Caffo, catanese di nascita, non può comunque essere contento e rivolge un pensiero attraverso i canali social del club rossoblu alla città di Catania: “A me che sono di Catania spiace tanto che la squadra sia stata cancellata dal campionato e sono vicino ai tifosi e alla città. Cosa cambia per noi? Non molto. Dobbiamo comunque puntare a vincere le gare che sono rimaste. Poi si vedrà”.

