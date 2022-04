CALCIO SICILIANO – Baldini (all. Palermo): “Sarebbe stato più bello giocarlo il derby. Dispiace per il Catania”

Sabato prossimo si sarebbe disputato l’atteso derby di Sicilia Palermo-Catania, ma il Tribunale ha deciso di staccare la spina ai rossazzurri e la FIGC ha revocato l’affiliazione al Calcio Catania. L’allenatore del Palermo Silvio Baldini, che ha anche guidato il Catania in passato, rilascia le seguenti dichiarazioni: “Intanto bisogna essere sportivi. Lo sportivo si augurava che il Catania potesse giocare essendo anche un patrimonio del calcio italiano. Poi ci può essere il campanilismo, l’antagonismo. Io ho vissuto i derby da entrambi le parti e dico che sarebbe stato più bello giocarlo. Sono convinto che avremmo trovato 20mila spettatori al ‘Barbera’. Poi il più bravo avrebbe vinto, sarebbe stata una festa per entambe le squadre e tifoserie. Senza questo campanilismo anche il gioco del calcio perde la sua essenza. Mi dispiace per il game over del Catania. Sono veramente dispiaciuto. Sarebbe stata una bella partita per tutti i siciliani”.

