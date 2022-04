CATANIA-LATINA: precedenti, domenica sarà il quarto confronto ai piedi dell’Etna

Domenica pomeriggio per la quarta volta nella storia Catania e Latina si confronteranno alle pendici dell’Etna in competizioni ufficiali. Nei tre precedenti si registrano due affermazioni del Catania, una del Latina. Il 26 febbraio 1978, in Serie C1, fu la prima volta che le due squadre si sfidarono in Sicilia e la formazione ospite riuscì ad imporsi di misura grazie alle rete di Salvatore Caiazza al 30′.

L’anno successivo, sempre in C1, i rossazzurri risposero infliggendo una cinquina ai pontini: il 5-1 finale portò la firma di Claudio Ciceri (29′), Angelo Labellarte (29′), Giovan Battista Rappa (42′), Damiano Morra (77′) e ancora Rappa; di Ernesto Pezzuoli (71′) il gol della bandiera per i nerazzurri. Il 23 novembre 2014, unico incrocio in Serie B ed ultimo precedente tra le due squadre al “Massimino”: decise l’incontro il gol su punizione di Emanuele Calaiò (10′).

BILANCIO PRECEDENTI:

Vittorie Catania: 2

Pareggi: 0

Vittorie Latina: 1

Gol Catania: 6

Gol Latina: 2

Differenza reti: +4

Serie C1 1977/78 Catania 0-1 Latina

Serie C1 1978/79 Catania 5-1 Latina

Serie B 2014/15 Catania 1-0 Latina

