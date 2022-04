STAMPA NAZIONALE – Schira: “Catania, un finale (forse) già scritto”

Il giornalista Nicolò Schira, attraverso un articolo redatto per il portale nazionale TuttoC.com, evidenzia tanti dubbi sul futuro del Catania commentando quella che è ormai diventata una telenovela con Benedetto Mancini. All’interno del pezzo si legge in particolare: “Un finale (forse) già scritto. Da mesi raccontiamo le peripezie del Catania sull’orlo del baratro. Tra cordate più o meno serie interessate e aspiranti salvatori della patria. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato Benedetto Mancini che progettava già la prossima stagione sventolando mediaticamente il santino di Giorgio Perinetti. Tutto molto bello, prima però avrebbe dovuto accertarsi di aver saldato i conti. Del bonifico da 375mila euro previsto per lunedì neanche l’ombra. Tutto finito? Come ogni telenovela che si rispetti l’indomani è arrivato un colpo di scena. Niente bonifico ma un assegno circolare da 200mila euro a garanzia di un bonifico che dovrebbe arrivare. Prima o poi o forse mai. Vedremo. Intanto le ultime puntate hanno fatto sprofondare di nuovo nella paura i tifosi rossazzurri. La sensazione è che, in qualche modo di riffa o di raffa, il Catania concluderà la stagione. Vederlo però ai nastri di partenza per il campionato di Serie C 2022/23 resta ancora un grosso punto interrogativo. Così come il rischio che possa ripartire ex novo dalla D appare a oggi uno scenario molto probabile…”.

