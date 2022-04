DAL TRIBUNALE – Oggi probabile comunicazione: si attendono novità

Potrebbe essere quella di oggi la giornata giusta per conoscere le nuove determinazioni del Tribunale di Catania circa la cessione del ramo sportivo del Calcio Catania a Benedetto Mancini. La curatela ha relazionato circa la situazione, in seguito il rappresentante legale della Fc Catania 1946, tornato in città, ha consegnato un assegno a garanzia di un nuovo bonifico che però non coprirebbe per intero la somma dovuta per l’acquisizione del bene. Si attendono novità, mentre i giorni scorrono e si avvicina, oltre al termine del campionato, anche la data fissata per la conclusione dell’esercizio provvisorio (19 aprile 2022).

