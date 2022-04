CATANIA: i tifosi potranno salutare la squadra a Torre del Grifo

Oggi, domenica 10 aprile, il Catania sarebbe dovuto scendere in campo per affrontare il Latina al “Massimino”. Purtroppo però il Tribunale ha interrotto l’esercizio provvisorio e, di conseguenza, il Catania è stato escluso dal campionato di Serie C. Dalle 14.30 sarà comunque possibile per i tifosi salutare la squadra all’esterno di Torre del Grifo. Un modo per confermare il forte legame instaurato con i ragazzi di mister Francesco Baldini, ringraziandoli per il contributo offerto nel corso di una stagione difficile.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***