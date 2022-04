CATANIA SOCIAL – Pinto: “Catania, toccando il fondo puoi solo risalire. Rabbia e tristezza non cancellano ricordi ed emozioni”

Più di 80 presenze con la maglia del Catania. Adesso si è formalmente conclusa nel peggiore dei modi l’avventura del terzino Giovanni Pinto. Anche lui esterna il proprio pensiero sui social: “Trovare le parole in un momento così buio e’ difficile.. la rabbia lo sgomento e la tristezza non possono però cancellare i ricordi, le emozioni, le gioie, le vittorie sofferte, le emozioni che una piazza del genere può regalarti..sono stati 3 anni intensi e complicati ma l’aria che si respira quando giochi per il Catania merita ben altri palcoscenici.. oggi si e’ chiuso un ciclo.. come nessuno avrebbe voluto, ma una volta che tocchi il fondo puoi solo risalire.. e sono certo che il Calcio Catania tornerà a splendere .. doveroso ringraziare tutta la gente che ci ha sempre sostenuto dal primo all’ultimo minuto in questa splendida avventura.. tutti i compagni che hanno condiviso gioie e dolori ogni giorno .. lo staff e la gente di Torre del Grifo che ha lavorato per noi dietro le quinte.. e’ stato un onore..”.

