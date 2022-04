ERCOLANI: “Punto importante. Corner da cui è scaturito l’1-1 non c’era. Soddisfatto sì e no della mia prestazione”

Il difensore rossazzurro Luca Ercolani commenta con soddisfazione il pareggio di Potenza. Queste le parole di Ercolani ai canali ufficiali del club evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“E’ stato importante per me riprendere a giocare dopo un lungo periodo. Conquistato un buon punto nonostante l’ambiento ostico, per come si era messa la partita tutto sommato siamo soddisfatti. Sapevamo che per loro fosse importante vincere. Il primo tempo è stato abbastanza sotto controllo, nella ripresa invece abbiamo lasciato troppi spazi e siamo andati in difficoltà in un paio di situazioni. Poi abbiamo concesso il primo gol sugli sviluppi di un corner che non c’era. Bravi noi a crederci fino alla fine, costruendo diverse occasioni. Anche il loro portiere è stato molto bravo. E bravissimo Antonio (Piccolo, ndr) che ha messo dentro questo tiro-cross”.

“Era importante dare continuità e non perdere, soprattutto adesso che abbiamo due partite consecutive in casa. Sarebbe l’ideale raccogliere più punti possibili pirma di andare a Palermo. Tutto questo ci dà tanta carica. Playoff? Sarebbe un traguardo grande per tifosi, società e squadra dopo un’annata difficile. Adesso abbiamo 4 partite di cui 3 in casa, ce la metteremo tutta per arrivarci. Personalmente sono soddisfatto sì e no della prestazione. Ho fatto abbastanza bene nel primo tempo, poi c’è stata una piccola sbavatura sul calcio d’angolo. Sono comunque contento di essere tornato in campo”.

