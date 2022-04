PICCOLO: “Gol che significa tanto per me, lo dedico anche ai tifosi. Vogliamo raggiungere qualcosa d’importante”

Grazie al gol di Antonio Piccolo il Catania esce imbattuto dal confronto con il Potenza. Lo stesso attaccante rossazzurro ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali rossazzurri. Queste le parole evidenziate da TuttoCalcioCatania.com:

“La rete del 2-2? A dire il vero ho cercato di metterla in mezzo, la palla è andata sul piede più debole, per fortuna la parabola è arrivata in porta e siamo tutti contenti, io per primo che cercavo questa gioia da tantissimo tempo. Inoltre è stato un gol importante perchè ho aiutato la squadra ad ottenere un risultato positivo. Significa tanto per me, perchè ho avuto molte difficoltà sul piano fisico ma non ho mai mollato, mi sono sempre rialzato ad ogni infortunio. Penso di essermelo meritato. Ho voluto con tutto me stesso questa rete e me la godo. Devo solo cercare di farmi trovare pronto e dare il mio contributo”.

“Mancano quattro partite adesso, tutti dobbiamo farci trovare pronti. In questo percorso il gruppo ha dimostrato di non mollare mai, che vuole raggiungere qualcosa d’importante al di là delle difficoltà. Continuiamo su questa strada. Dedico il gol a me stesso, alla mia famiglia in primis e alla squadra, oltre al gruppo di tifosi che non ci fa mai mancare il proprio sostegno. Le gare da giocare sono tutte complicate, anche con chi deve salvarsi. Trovi ambienti difficili, a Potenza ne abbiamo avuto dimostrazione. Ogni punto è importantissimo. Peccato perchè stavamo vincendo, poi la forza di volontà ci ha permesso di conquistare questo punto importantissimo se domenica daremo continuità”.

