EX ROSSAZZURRI – Barrientos: “Il Catania è delle persone che lo portano nel cuore. Sarò sempre riconoscente. I tifosi seguiranno ovunque la squadra”

La tristezza di Pablo Barrientos, ai microfoni di gianlucadimarzio.com, dopo avere appreso la notizia dell’esclusione del Catania dal campionato di Serie C:

“Sono molto triste. I tifosi non si meritano questa grande delusione. Il Calcio Catania è e sarà per le persone che lo portano nel cuore e non dei mercenari che giocano illudendo un’intera città. Per la mia carriera Catania rappresenta un prima e un dopo. Sono stato molto tempo infortunato, ho avuto molte operazioni, ma la gente e la società mi sono state vicino in quei momenti. Sarò sempre riconoscente. Il momento più bello rimane la partita d’esordio, anche se poi ce ne sono stati tanti. Tra i gol scelgo il primo contro il Lecce, arrivato dopo l’inferno che ho passato con gli infortuni. Sicuramente arriverà il momento in cui tornerò anche a Catania per ricordare i bei momenti vissuti. Il mio rapporto con il club e la città sarà sempre di amore e di affetto. Ai tifosi auguro il meglio. So che loro seguiranno sempre la squadra per sostenerla, perché è una tifoseria molto sentimentale, non importa la categoria dove giocheranno”.

