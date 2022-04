EX ROSSAZZURRI – Biagianti: “Catania, nessuno cancellerà le nostre giornate. Torneremo grandi”

Impossibile cancellare la storia del Calcio Catania. Il post su Facebook di Marco Biagianti è un invito a reagire a testa alta, speranzoso che il Catania tornerà grande:

“A quelli che “no, domani non ci sono gioca il Catania”; ai trasferisti; a quelli delle notti insonni prima di una partita; alle famiglie allo stadio; a quelli “comu finiu cu Catania”; Ai tifosi del Catania in tutto il Mondo; a quelli con la mala dopo aver perso una partita; a quelli senza voce fino al mercoledì; a quelli che vinci il Derby e sei in paradiso per sei mesi; ai bimbi che: “Tu per che squadra tifi? Catania.” A chi dopo un gol non trattiene le lacrime e abbraccia lo sconosciuto accanto; a quelli che “Macco Domenica amavvinciri”; alle curve che ci hanno fatto emozionare; a quelli che domenica “tutti allo stadio”; a chi gioca a calcetto con la maglia del Catania; a quelli delle radio, padri di famiglia che hanno pianto in diretta con onore e dignità, a tutti quelli che hanno lavorato per il Catania, ai miei compagni di squadra; a chi in passato ha combattuto in campo per il futuro, a Te che dicevi “per il Cataniaaaaa ha segnatoo con il numeroooo”…a chi ha amato, sofferto e non si è fermato davanti alle sconfitte; A chi ha donato la sua vita; a chi nel cuore ha avuto un solo AMORE. A tutti voi, a tutti noi che abbiamo dato vita, gambe, fiato a questa grande Storia d’amore, dico solo: testa alta perché nessuno cancellerà le nostre giornate. Torneremo grandi. Per sempre NOI”.

