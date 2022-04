SERIE C – Bizzotto (Monopoli): “Catania escluso e -6 a noi, perde il sistema calcio. Scandaloso e vergognoso”

Prima le parole del difensore Mario Mercadante, poi quelle del tecnico Alberto Colombo. Adesso quelle del centrale difensivo Nicola Bizzotto. L’insoddisfazione è palese in casa Monopoli dopo il -6 in classifica maturato a seguito dell’esclusione del Catania dal campionato. Queste le parole di Bizzotto in sala stampa: “Ci è arrivata la notizia che era nell’aria. Perde il sistema calcio. Perde perchè una società calcistica viene a mancare dopo un’ottantina di anni di storia. Vorrei rivolgere un pensiero ai nostri colleghi, 30 giocatori e non solo ,gente che opera 24 ore su 24 e perde il lavoro. Grossa sconfitta per tutti. Inoltre noi subiamo questo -6 che è una ulteriore sconfitta del sistema perchè a 3 giornate dalla fine ritrovarsi annullato quello che si è conquistato sul campo è scandaloso. La nostra squadra ha fatto un percorso importante che non deve essere sminuito, ma anche agli occhi di tutti sono tanti 6 punti. Vanno a portare questa squadra da una posizione di classifica a tutt’altra. C’è grosso rammarico. Faremo il massimo però ritrovarsi a 3 giornate dalla fine togliendo quello che si è conquistato sul campo credo sia alquanto vergognoso. Questo è il mio pensiero. Vanno riformate tante cose nel sistema. Perchè è calcio, penso faccia piacere a tutti parlare di quel che accade in campo. Ora non stiamo parlando di questo, quindi penso che sia una sconfitta”.

