EX ROSSAZZURRI – Bianco: “Voglio tornare a fare l’allenatore. Mister Marino a Catania ci ha condizionato in positivo”

Nuovo appuntamento con “Contropiede QdS” la rubrica del Quotidiano di Sicilia dedicata al calcio siciliano e non solo. E’ intervenuto Paolo Bianco, ex assistente tecnico di Roberto De Zerbi allo Shakhtar Donetsk ed ex difensore del Catania dal 2004 al 2006.

“Ho deciso di ripartire da solo – spiega Bianco – e di riprendere il mio cammino iniziato qualche anno fa in quel di Siracusa. Voglio fare l’allenatore. Lo avevo già comunicato a Roberto lo scorso gennaio. Mi sono trovato benissimo con lui e ho imparato tanto. Due anni e mezzo fa quando mi ha proposto di collaborare con lui ero un po’ titubante perché non era quello che volevo fare. Ma dopo questa esperienza ho arricchito il mio bagaglio professionale, poi l’ambizione di ognuno di noi prevale su ogni aspetto”.

“Il Catania promossa in A con Pasquale Marino nel 3006? Il mister è uno di quegli allenatori – aggiunge – che ti lascia qualcosa più di altri. Alcuni dei suoi principi sia io che De Zerbi ce li portiamo dietro. Marino ha contribuito a farsi che molti giocatori di quel Catania sono diventati tecnici, come Mascara, Caserta, Sottil e Pantanelli. Il mister ci ha condizionato in positivo”.

