EX ROSSAZZURRI: Cesar riabbraccia Pantanelli a Catania

Vi ricordate di Cervo De Luca Vinicio Cesar, conosciuto semplicemente come Cesar? Ex calciatore, il brasiliano ha ritrovato l’amico Armando Pantanelli alle pendici dell’Etna, a distanza di 15 anni, nel locale presso cui l’ex portiere rossazzurro lavora. È stato un incontro molto piacevole, ricordando i momenti intensi vissuti sotto l’Etna nel contesto di uno spogliatoio molto unito e compatto. Indelebile, in particolare, il ricordo della promozione del Catania in Serie A.

Cesar ha giocato da difensore in Italia anche con le maglie di Chievo, Juve Stabia, Padova, Cremonese e Virtus Entella (con i liguri ha lavorato anche in qualità di team manager). Appesi gli scarpini al chiodo nel 2015, ha iniziato la carriera di collaboratore tecnico dell’Hellas Verona per poi fare altrettanto al Chievo ed alla Reggina successivamente.

Qualche anno fa Cesar ricordò in questi termini i suoi trascorsi in maglia rossazzurra: “Sono arrivato in Italia al Chievo nel mercato invernale del 2004. In Brasile c’erano 42 gradi, arrivato a Verona ho trovato una temperatura di -5, non è stato così semplice adattarmi (ride, ndr). Dopo un anno sono andato al Catania, società che mi ha lanciato. Ho giocato tre anni, ottenendo la promozione in A dopo tantissimo tempo. Abbiamo fatto bene, poi lì non ti dimenticano. Sono stati tre anni molto belli a Catania”.

