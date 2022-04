ULTRAS PARMA: “Lega, Figc e Covisoc da radiare. Catanesi non mollate”

“Altra società che scompare. Lega, Figc e Covisoc siete voi da radiare. Catanesi non mollate”. Lo striscione è apparso nella Curva Nord dello stadio “Ennio Tardini”, nel corso del match valevole per il campionato di Serie B Parma-Ascoli. La tifoseria organizzata gialloblu esprime dunque solidarietà nei confronti del popolo rossazzurro (esiste da tempo un gemellaggio in particolare con gli ultras della Curva Sud Catania), duramente colpito con la cancellazione del Calcio Catania quando mancavano poche giornate al termine del campionato di C. Striscione che individua chiare e precise responsabilità da parte degli organi federali.

