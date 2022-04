EX ROSSAZZURRI – Di Grazia (Foggia): “Dispiace per il Catania, noi davvero penalizzati. A gennaio ho detto no al Messina”

Dopo un lunghissimo periodo di stop causato da problemi di natura fisica, l’attaccante catanese ed ex Catania Andrea Di Grazia è sceso in campo dal 1′ nelle ultime due gare. Adesso arriva l’appuntamento con i playoff, il Foggia punta anche sulle qualità del ragazzo classe 1996. Riportiamo di seguito alcune dichiarazioni rilasciate da Di Grazia in conferenza stampa, quando si avvicina il confronto con la Turris:

“Il campionato di Serie C, soprattuto il girone C, è molto ma molto difficile. C’è stata anche l’esclusione del Catania, che a me dispiace perchè si tratta della squadra della mia città. E’ anche vero che noi siamo stati davvero penalizzati perchè arrivando settimi o sesti cambia tanto in vista dei playoff. Sono tutte buone squadre che vi partecipano, sarà una bella battaglia e noi vogliamo arrivare più lontano possibile”.

“Personalmente preferisco agire da esterno sinistro perchè rientro, calcio, faccio l’assist però a Catania ho giocato anche a destra e non mi trovo male in questa posizione. Spero di ritrovare la via del gol dopo l’unica rete siglata in Coppa Italia, ma spero ancora di più in una vittoria. Mercato? A gennaio si parlava anche della possibilità di trasferirmi a Messina però, parlando col mister, si sapeva che avrei perso un altro mese e mezzo per via dei problemi fisici – ho avuto tre ricadute – ma sinceramente volevo dare una mano qui perchè ci credo veramente tanto”.

