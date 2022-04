LA SICILIA – Ass. Parisi: “Catania in Serie D? Sono ottimista. Vigileremo”

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

L’assessore allo sport del Comune di Catania, Sergio Parisi, ribadisce il colloquio telefonico intercorso con il presidente della FIGC Gabriele Gravina: “Il Presidente ha demandato qualunque tipo di decisione al Consiglio federale, fissato per il 18 maggio, giorno più giorno meno. Il numero uno della Federcalcio ha dato piena disponibilità nel caso in cui dovesse essere accettata la nostra proposta, a un rapporto di collaborazione riguardante la manifestazione d’interesse per quelli che saranno i contenuti. Noi abbiamo ribadito che saranno seguite tutte le prescrizioni previste dalle Noif. Ci dicono che stanno per formarsi gruppi in grado di far nascere la nuova società ma nessuno si è ancora fatto avanti in maniera ufficiale. Sono ottimista su una partecipazione al campionato di Serie D. Mi auguro che si presenteranno soggetti in grado di riportare presto il Catania nel calcio che conta, ma siamo ancora all’inizio. Noi in ogni caso vigileremo”.

