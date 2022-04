EX ROSSAZZURRI – Mihajlovic, la moglie: “Sinisa, sei un leone dal cuore tenero”

Sinisa Mihajlovic combattivo più che mai. L’ex allenatore del Catania, attualmente alla guida del Bologna, il 13 luglio 2019 aveva annunciato in conferenza stampa di aver contratto una forma di leucemia mieloide acuta, per la quale decise di sottoporsi a cure immediate. Proprio quando sembrava che il grave male potesse essere alle spalle, un mese fa circa la nuova mazzata per Mihajlovic che dichiarò di doversi sottoporre a un nuovo ciclo di cure per contrastare la ricomparsa della malattia che l’aveva colpito due anni e mezzo prima.

Da alcune settimane è nuovamente ricoverato in ospedale, al Policlinico Sant’Orsola, seguendo il Bologna anche a distanza. Mihajlovic non si è perso d’animo ed è stato pubblicato uno scatto che lo ritrae sorridente insieme alla moglie Arianna, la quale ha pubblicato su Instagram un selfie insieme: “Bisogna essere duri senza mai perdere la tenerezza. Sei un Leone dal cuore tenero. Surprise”, sono le parole della moglie. Avanti così, Sinisa. Coraggio e determinazione, sempre.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***