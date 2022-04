SERIE C – D.S. Quistelli: “Caso Catania può favorire riammissione Vibonese”

Il Direttore Sportivo Umberto Quistelli, ex dirigente – tra gli altri – di Messina e Lecce, dà speranze di riammissione alla Vibonese del Presidente Pippo Caffo, ai microfoni di ilcalciocalabrese.it: “Il presidente Caffo ha fatto grandi cose in questi anni, purtroppo anche a Vibo è giunto il momento di rinnovarsi. La vicenda Catania può favorire la riammissione della Vibonese – dice – anche perché parliamo di una società che ha sempre osservato le regole e ha dei bilanci in ordine”. La società rossoblu, dunque, è retrocessa sul campo ma proverà a giocarsi le proprie carte nell’ottica di un’eventuale riammissione in C dopo l’esclusione del Catania dal campionato.

