EX ROSSAZZURRI – Ricchiuti: “Catania, quattro anni fantastici. Barrientos e Gomez ci fecero divertire”

Intervenuto ai microfoni di corrieretneo.it, l’ex rossazzurro Adrian Ricchiuti ripercorre gli anni vissuti con la maglia del Catania in Serie A:

“Quattro anni fantastici non potrò mai dimenticarli. Ricordo il mio primo giorno: arrivai in una città che non conoscevo e in una piazza che mi intrigava dove avrei giocato la Serie A. Giorno dopo giorno ho vissuto un’emozione diversa. Mi sono impegnato tanto e mi sono guadagnato la stima della città. Il rispetto della gente di Catania è la cosa più bella. Il miglior calcio in assoluto lo giocammo con Montella. A livello di gioco toccammo il punto più alto. Personalmente ho trovato più spazio con Simeone e Mihajlovic, ma il Catania di Montella faceva divertire. Quali giocatori mi impressionarono di più? Barrientos e il Papu Gomez: in quegli anni ci hanno fatto divertire. Il Pitu è stato sfortunato per via di problemi fisici. Quel gruppo era fantastico e la squadra girava a meraviglia”.

