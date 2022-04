EX ROSSAZZURRI – Stovini: “Catania, extra campo fuori da squadra. Si punti a quel che decreta il campo”

Spazio ad alcune riflessioni sul Catania in vista del rush finale. Questo il pensiero dell’ex difensore rossazzurro Lorenzo Stovini ai microfoni di DerbyDerbyDerby.it: “Il Catania ha tutto per aspirare alle categorie superiori. Mi riferisco, tuttavia, soltanto alla squadra. Manca un’ossatura societaria forte… Se è meglio preservare la Lega Pro oppure ambire a salire in Serie B, in una circostanza simile? Il Catania deve puntare a quello che decreta il campo. A me, dall’esterno, la squadra sembra coesa. Baldini ha creato un grande gruppo. Poi, quello che accade a livello societario, non compete ai calciatori”.

