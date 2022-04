EX ROSSAZZURRI – Tonucci: “Catania, mi aspettavo questo finale. Molti personaggi erano interessati solo a Torre del Grifo…”

L’ex difensore del Catania Denis Tonucci, attualmente in forza alla Juve Stabia, parla della situazione attraversata dalla squadra rossazzurra. Lo fa intervenendo ai microfoni di Passione Gialloblù. Ecco quanto evidenziato da stabiachannel.it: “Già l’anno scorso c’erano parecchi problemi. Ho fatto parte di quella società, che non ci ha mai fatto mancare nulla. E’ una città particolare con una società storica. Purtroppo non poteva più andare avanti così… Molti personaggi che si dichiaravano interessati, erano interessati solo a Torre del Grifo. Di centri sportivi di questo tipo ce ne sono pochissimi. Me lo aspettavo questo finale. A dir la verità, pensavo arrivasse prima… Grande applauso a Mister Baldini e ai suoi ragazzi che hanno disputato un buon campionato giocando un gran calcio”.

