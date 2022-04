GHIRELLI (Pres. Lega Pro): “Vorremmo sapere al più presto la scelta definitiva della curatela”

Il Presidente della Lega Pro Francesco Girelli, ai microfoni di Eleven Sports, torna sul caso Catania. Ecco quanto evidenziato da TuttoC.com: “E’ passato troppo tempo, siamo a tre giornate dalla fine del campionato e vorremmo sapere al più presto la scelta definitiva della curatela fallimentare sul Calcio Catania. Siamo addolorati per i tanti tifosi del Catania in Italia e nel mondo. Capisco i tempi della giustizia, che si devono ponderare bene le decisioni, ma questa situazione ci crea sofferenza. Siamo preoccupati per calciatori e lavoratori del Catania e per i nostri club”.

