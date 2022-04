SERIE C: la Turris non va oltre il pari col Campobasso. Come cambia la classifica

Pirotecnico al “Nuovo Romagnoli” nel recupero della 29/a giornata del girone C di Serie C Campobasso-Turris. Beffata la formazione campana, ripresa al 94′ da un calcio di rigore di Emmausso. La sfida, interrotta per neve lo scorso febbraio, sul punteggio di 2-1 al termine del primo tempo (marcatori Leonetti, Tascone e Liguori), è ripartita con il pareggio dei padroni di casa al 58′ con lo stesso Liguori, poi il rigore fallito da Rossetti. Gli ospiti al 79′ si riportano avanti grazie a Loreto, prima del penalty trasformato in pieno recupero. Questo risultato permette ai molisani di guadagnare un punto utile in chiave salvezza, mentre i corallini agganciano il Picerno a quota 46 punti portandosi a +2 dal Catania-

LA CLASSIFICA AGGIORNATA

1. Bari 75

2. Catanzaro 62

3. Avellino 62

4. Monopoli 61

5. Palermo 60

6. Virtus Francavilla 56

7. Foggia 54

8. Monterosi Tuscia 47

9. Turris 46

10. Picerno 46

11. Catania 44

12. Juve Stabia 44

13. Latina 44

14. Campobasso 42

15. Taranto 40

16. ACR Messina 37

17. Potenza 33

18. Paganese 32

19. Fidelis Andria 30

20. Vibonese 21

