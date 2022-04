LATINA SOCIAL – I tifosi di ‘Passione Nerazzurra’: “Rispetto per Catania, Mancini lo conosciamo bene…”

Benedetto Mancini è un nome non certamente nuovo ai tifosi del Latina, che non conservano un felice ricordo. Sui social, i sostenitori pontini che amministrano la pagina Facebook Latina Calcio Passione Nerazzurra pubblicano una foto che ritrae lo stesso imprenditore laziale con scritto “Occorre rispetto per Catania” e riportano:

“Non si può permettere a un personaggio come Mancini di continuare a giocare con la passione dei tifosi. Occorre che qualcuno dica la verità, che finisca questo stillicidio che non fa altro che alimentare false speranze. Noi conosciamo bene il personaggio, sta solo perdendo tempo, finanziato da chi? Probabilmente aspetta la fine del campionato, ormai tre partite, per poi dileguarsi e dire che non era colpa sua. BASTA, chiunque sia a manovrare il giocattolo lo sta facendo a discapito della passione di chi ama la propria città e crede ancora nel calcio”.

