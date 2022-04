IZCO: “Catania, ero tornato per contribuire al ritorno in B. Adesso sogno di riportarti in C”

Mariano Izco conferma la propria disponibilità a dare una mano al Catania, in un’intervista concessa a La Gazzetta dello Sport:

“Non sono riuscito a esprimere la mia delusione, ancora oggi non riesco a farmene una ragione. Speravo di giocare le ultime quattro gare, di dare una mano per arrivare ai playoff. Sognavo un gol importante. Dopo gli otto anni vissuti in Serie A, ero tornato per contribuire al ritorno tra i cadetti. Invece è finito tutto. Serve un progetto serio, servono soldi e un imprenditore che capisca quanto sia importante il pallone in questa città che vivo da anni, visto che risiedo qui”.

“Futuro? Ho pensato a lungo in questi giorni. Sono legato al Catania per quello che ho fatto e ricevuto nelle otto stagioni di A, per le due annate in C che speravo andassero diversamente. Alla fine ho deciso che, sì, vorrei rimanere anche tra i dilettanti a giocare. Mi sento ancora di farlo. Il mio sogno adesso sarebbe riportare in C il calcio rossoazzurro. Ho ancora voglia di faticare per raggiungere un nuovo, non meno importante, obiettivo. Abbiamo vissuto un anno al limite della realtà. Ero costantemente spaventato, temevo che potesse succedere qualcosa di irreparabile. Ma a quattro turni dalla fine, nonostante i timori, ero certo che ci avrebbero fatto terminare il percorso”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***