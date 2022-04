LA SICILIA – Fallimenti e rinascite: i casi recenti di Palermo, Trapani, Novara e Bari

L’articolo riportato è uno stralcio dell’originale, non volto a sostituirsi a questo, pertanto invitiamo ad approfondire i contenuti presenti acquistando il giornale ‘La Sicilia’ in rassegna

Si annoverano 76 esclusioni/fallimenti in Serie C. Tra questi, purtroppo, anche quello recentissimo del Catania. Il quotidiano locale analizza i casi di Palermo, Trapani, Bari e Novara negli ultimi anni.

A Palermo, dopo la mancata iscrizione al campionato di Serie B, il Sindaco Leoluca Orlando assicurò un avviso pubblico di 6 pagine e 9 allegati. La procedura esplorativa contenente la manifestazione d’interesse, stilata il 12 luglio 2019, durò 10 giorni considerando basilari anche elementi come l’avviamento di progetti di rivalutazione territoriale in chiave marketing e coinvolgimento della tifoseria. In sei risposero all’avviso, il titolo fu assegnato al duo Mirri-Di Piazza. Costo minimo di 300mila euro, per un ammontare totale di un milione a titolo di contributo alla FIGC. Palermo oggi non vivrà nell’oro, ma respira.

A Trapani, invece, i criteri furono rigidi e il business plan prevedeva una base quadriennale con una fideiussione che superava il milione. Soltanto l’accordo tra la Inter Trade srl di Ettore Minore con il Dattilo Noir garantì ai granata di formare un sodalizio tra i dilettanti. Relativamente al Novara, l’avviso pubblico presentò come unica peculiarità sostanziale l’apertura ad un modello di azionariato popolare o diffuso. L’ultimo caso meridionale degno di nota fu quello del Bari. L’avviso a presentare manifestazioni d’interesse partì nel luglio del 2018 e prevedeva un piano industriale triennale. Furono undici le proposte pervenute (tra cui Claudio Lotito). La spuntò Luigi De Laurentiis, figlio del produttore cinematografico Aurelio. Dall’aggiudicazione sono passati quattro anni, con due salti di categoria frutto di numerosi investimenti.

