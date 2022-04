ASS. PARISI: “Catania, ci sono gruppi che si stanno muovendo. Serie D? Dopo il Consiglio Federale di metà maggio sapremo”

L’assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi, ai microfoni di Telecolor – Sicilia24, ha annunciato di avere chiacchierato al telefono con il numero uno della FIGC Gabriele Gravina per avere delucidazioni in merito alla richiesta formulata dall’amministrazione comunale d’iscrivere una squadra in rappresentanza della città di Catania nel campionato di Serie D. Queste le parole dell’assessore Parisi: “Ci siamo fatti una lunga chiacchierata. Il Presidente ha demandato qualsiasi decisione al Consiglio Federale che si terrà intorno al 18 maggio. Si è detto disponibile, qualora dovesse essere accettata la nostra proposta, ad un rapporto di collaborazione per quelli che saranno i contenuti della manifestazione d’interesse. Noi abbiamo ribadito che saranno contemplate tutte le prescrizioni previste nell’art. 52 delle NOIF. Sappiamo che ci sono gruppi che si stanno muovendo. Ufficialmente non abbiamo avuto alcun contatto. Certamente li avremo dopo aver pubblicato la manifestazione d’interesse. Speriamo che anche questo tempo, da qui al responso del Consiglio Federale, sia utile per individuare il miglior soggetto che possa gestire il calcio a Catania”.

