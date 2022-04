LA VECCHIA: “Entusiasta di Baldini. Catania da playoff, mai dubitato. Attenzione al Potenza”

Tino La Vecchia – tifoso del Catania, scrittore ed opinionista – è intervenuto nel corso di ‘Calcionate – I Commenti in Casa RossAzzurra’ a Globus Television per commentare le vicende di campo della squadra etnea. Ecco quanto evidenziato da TuttoCalcioCatania.com: “In tutte le sedi ho salutato l’arrivo di Baldini con entusiasmo per una concezione di vedere il calcio che mi piace e non è quella di giocare per lo 0-0 aspettando a 3 minuti dalla fine che il difensore faccia un’autorete. Per tradizione del Catania e per come concepisce il calcio Baldini, il 4-3-3 è il modulo ideale per questa squadra. E non è un 4-3-3 rigido ma con alcune varianti. Il Catania a Foggia è stato sfortunato ad avere preso la rete dopo 1′ ma avrebbe perso comunque perchè ha incontrato i rossoneri nel loro periodo di forma migliore. Due mesi avrebbe vinto allo ‘Zaccheria’. Dissi anche che il Catania ad Avellino avrebbe fatto risultato. Il Catania sul campo sarebbe già in zona in Play Off e non ho mai dubitato che li raggiungerà. Bisogna solo stare attenti al Potenza e tenere particolarmente d’occhio due giocatori: Cuppone, giocatore sprecato per la C, e Cargnelutti”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***