RASTELLI: “Moro avrebbe bisogno di qualche campionato di B prima di giocare in A”

Si parla tanto di giovani promesse che potrebbero avere un futuro molto importante nel calcio italiano, come la punta ex Palermo Lorenzo Lucca e l’attaccante ora in forza al Catania Luca Moro. L’allenatore Massimo Rastelli, attualmente senza panchina e che negli ultimi anni ha allenato in Serie B, ha parlato della possibilità che entrambi facciano subito bene in A nella prossima stagione. Queste le parole di Rastelli durante ‘Stadio Aperto’, trasmissione di TMW Radio: “Credo che abiano bisogno di fare qualche campionato di B, come accadeva in passato. Adesso è un pò più semplice per un ragazzo fare bene magari una stagione in B ed essere subito catapultato in Serie A. Quando giocavo io dovevi fare campionati su campionati per poter approdare nella massima categoria. Non bisogna avere fretta, ma dare tempo ai ragazzi di fare esperienza. Il torneo di B secondo me è perfetto per questo. Credo possa servire affinchè quando approdi in Serie A poi non torni più indietro”.

***CLICCA QUI per mettere MI PIACE alla nostra pagina Facebook***