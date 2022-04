MERCATO: Simonetti richiesto in C, Moro e Russo si allenano con il Sassuolo

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, dopo lo svincolo dei giocatori del Catania molti di loro hanno trovato squadra o stanno lavorando per ripartire da una nuova società. Il giovane Flavio Russo, ad esempio, è in prova al Sassuolo. Sostiene gli allenamenti con il medesimo club anche Luca Moro, attaccante già di proprietà del Sassuolo ma che non può scendere in campo da subito avendo già indossato le casacche di due squadre in questa stagione (Padova e Catania). Il centrocampista Pier Luigi Simonetti, invece, è finito nel mirino di Alessandria e Sudtirol.

